Waar anderen wegkijken begint wondverpleegkundige Maarten te stralen

Fietser gewond na aanrijding met auto in Rijswijk

18:48 Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Admiraal Helfrichsingel met de Harpsingel in Rijswijk. Een bestuurder van een auto zag de fietser over het hoofd, waarna deze werd aangereden. Dat meldt calamiteitensite District8.