Waar in de Randstad klinkt de proteststem het luidst?

Wat is dat, die Randstad? En bestaat die eigenlijk wel?

9 februari ‘De Randstad’ is heel anders dan ‘de provincie’, de rest van het land. Dat hoor en lees je vaak. Maar is dat wel zo? En: bestáát die ene Randstad eigenlijk wel? Of leven wij ook zelf in een enorm gebied vol regionale verschillen? In de aanloop naar de verkiezingen geeft geograaf Josse de Voogd elke week antwoord op die vragen. Vandaag in deel 1: wat is dat dan, die Randstad?