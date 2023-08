Waar is het hoofd van het vrouwenbeeld op de gevel van het Tweede Kamergebouw gebleven?

Explosie bij bedrijfs­pand Den Haag, geen gewonden

Bij een bedrijf aan de Fruitweg in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag een ontploffing geweest. Door de explosie, die rond 03.00 uur plaatsvond, is schade aan het pand ontstaan. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie.