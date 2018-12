'Waar je ook woont, met dans kun je elkaar bereiken'

Met drie avonden achtereen in het Nieuwe Luxor Theater en live begeleid door Het Balletorkest en Slagwerk Den Haag, schrijft het Nederlands Dans Theater nieuwe geschiedenis in zijn eigen historie. Met de voorstelling Saisonnier hoopt het dansgezelschap zo ook nieuw publiek op de been te brengen. Dat is nodig om dans ook in de toekomst het podium te kunnen geven dat het verdient, zegt NDT-directeur Janine Dijkmeijer.



Saisonnier, dat bestaat uit drie werken, is volgens haar bij uitstek geschikt om de aandacht van een breder publiek te vangen. Het is een divers programma met onder meer Singulière Odyssée van NDT's huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot dat zich afspeelt in een treinstation waar het een komen en gaan is van reizigers.



Dijkmeijer: ,,Door naast onze vaste theaters, zoals Theater Rotterdam, ook andere aan te doen, kunnen we een zo divers mogelijk publiek bedienen. We gaan meer nieuwe samenwerkingen aan, onder andere met Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. Het kan zomaar zijn dat het nieuwe publiek straks ook naar de andere theaters gaat. Dat hebben we in Den Haag al zien gebeuren, maar ook in Amsterdam, waar we zowel in het Internationaal Theater Amsterdam optreden als in het Nationale Opera & Ballet. Sinds we beide theaters aandoen, hebben we daar een uitverkocht huis en wil men eigenlijk nog méér voorstellingen. Uiteindelijk spint iedereen er garen bij."