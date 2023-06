Waar kun je nog veilig zwemmen met dit warme weer? In deze plassen zit geen blauwalg

Straat afgezet na vondst verdacht pakketje, lijkt op ‘tas met telefoon of koptele­foon’

Een gedeelte van de Emmastraat in Den Haag is donderdagochtend afgesloten nadat er een verdacht pakketje is gevonden aan de achterzijde van de Albert Heijn. Volgens een omwonende ging het om een telefoon of koptelefoon in een tas.