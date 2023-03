Waar kun je stemmen in gemeente Den Haag? Hier vind je alle stembureaus

Live Twitter Haagse godfather Piet S. geeft rechter volop verklaring, maar OM krijgt enkel starre blik en stilte

Dag 2 | Piet S., die verdacht wordt van drugshandel en witwassen, weigerde gisteren antwoord te geven op vragen van het Openbaar Ministerie. Hij verklaarde volop tegenover de rechters in Den Haag tijdens de eerste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling, maar staarde strak voor zich uit als de officieren van justitie hem iets voorlegden. Vandaag gaat de zaak verder. Verslaggever Jorina Haspels is in de rechtbank aanwezig en twittert mee.