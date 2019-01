Waar laat je de statushouders?

Taakstelling

Alle Nederlandse gemeenten krijgen elk half jaar een taak opgelegd door het rijk. Ze dienen een aantal statushouders verplicht aan een woning te helpen - formeel binnen een periode van veertien dagen na aankomst. Dat aantal staat in verhouding tot de omvang van de gemeente. Haalt de gemeente de taakstelling niet, dan komt het aantal statushouders dat niet is ondergebracht gewoon bovenop de taakstelling voor de periode die daarop volgt.

Maar wat gebeurt er als een gemeente jaar in, jaar uit achter de feiten aanloopt? Dan zou de provincie - de toezichthouder op dit gebied - de gemeente een boete kunnen opleggen van 1500 euro per statushouder per maand. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Een kwestie van tijd misschien, want voor veel gemeenten is en blijft het ploeteren om met een beperkt aanbod aan sociale huurwoningen en soms ook kritische geluiden van burgers en de politiek te blijven voldoen aan die taakstelling.