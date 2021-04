Waar moet het peloton sowieso langskomen als de Tour de France Den Haag aandoet?

video Twee mensen naar ziekenhuis na ovenbrand in woning Trekstraat

10:02 De brandweer is vanavond uitgerukt naar de Trekweg in Den Haag. In een portiekwoning op de hoek met de Noordpolderstraat werd een vreemde lucht geroken. Uiteindelijk bleek er een brandje te zijn in een oven. Twee mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle.