Waar ooit de peuters op straat speelden, schuifelen straks de senioren

Ook Holleman is zo’n Vinex-pionier. In 1999 streek ze als een van de eersten neer in Ypenburg. ,,De supermarkt zat nog in de loods van de oude hangar op het voormalige vliegveld. Het was kaal en leeg. En je kende niemand.’’ Ook in Leidschenveen, waar ze een paar jaar later ging wonen, moest alles vanaf de grond worden opgebouwd. En nieuwe vrienden gemaakt. ,,In het begin is dat nog echt lastig. Zeker omdat er ook nog geen sportclubs waren. En overdag is iedereen naar z’n werk. De wijk bestaat vrijwel volledig uit tweeverdieners.’’



Pas toen de kinderen naar school gingen, werd het makkelijker, zegt Holleman. ,,Op het schoolplein maak je snel contact. Gaandeweg leer je zo steeds meer mensen kennen.’’ En waar veel wijken juist te maken hebben met toenemende individualisering, wordt het in Leidschenveen steeds socialer. ,,Het is nu gewoon een dorp in de stad. Een beetje ons kent ons.’’ Al is er ook een keerzijde. ,,Doordat het hier overdag zo stil is, is er ook veel verborgen eenzaamheid.’’



Niet alleen de sfeer, maar ook de samenstelling van de wijk is veranderd. ,,Eerst de leegte, toen het gekwetter van de kinderen, nu de pubers. Omdat veel van hen op middelbare scholen buiten de wijk zitten, wordt het met het jaar al een beetje stiller op straat. Hoewel Leidschenveen in de avonduren ook veel last heeft van hangjeugd.’’ En nu staat de wijk dus aan de vooravond van de vólgende verandering. ,,De kinderen vliegen uit, de ouders worden steeds ouder. Hoewel ik niet zeker weet of ik dat zelf ga meemaken. Ik denk dat ook mijn man en ik ooit zelf vertrekken. Ik heb jarenlang in Voorburg gewoond, dus dat is zeker weer een optie. Of een flatje in Mariahoeve. Dat vind ik ook prima.’’