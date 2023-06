Waar Scheveningse vissers haring aan wal brachten, lopen nu vooral toeristen: ‘We gaan naar de klote’

Zeilboot raceteam ligt nog altijd in Schevening­se haven na desastreu­ze aanvaring

De boot van 11th Hour Racing Team ligt, na de aanvaring gisteren tijdens The Ocean Race, nog altijd in de Eerste Haven van Scheveningen. Het Amerikaanse team kwam toen tijdens de start van de laatste etappe naar Genua in aanvaring met Team Guyot, waardoor er een enorm gat in de boot is ontstaan.