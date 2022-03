Waar staat Richard de Mos als het om Rusland en Oekraïne gaat?

Richard de Mos, volgens de peilingen de aanvoerder van de grootste politieke beweging in de stad, begeeft zich geregeld in flink rechtse kringen. Zo werkt hij als voorlichter voor het Tweede Kamerlid Wybren van Haga van Belang van Nederland. De voormalige vertrouweling van Thierry Baudet veroordeelt de Russische inval in Oekraïne, maar wil nadrukkelijk geen partij kiezen in het conflict, zo liet hij weten.