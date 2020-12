Waar was u toen... de sportschool dicht moest: Eigenaar Hans van Ceasar Fitness + Spa onderbrak rondreis door Nieuw-Zeeland

,,We waren op 3 maart vertrokken voor een zeven weken durende rondreis door Nieuw-Zeeland”, zegt Hans van Os. ,,Een reis die al langer was gepland. Toen we aankwamen ging het land al op slot voor Chinese toeristen. Vanuit daar volgden we het nieuws in Nederland en hadden we geregeld contact met de zaak. Manager Frank had ons al gewaarschuwd dat sportscholen mogelijk moesten sluiten. Dat het zo snel ging, overviel iedereen. Om half zes was de persconferentie klaar, om zes uur moest de hele boel dicht.”