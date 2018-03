Waar woont Willie? Twijfel over woonplaats PVV'er blijft

Krikke startte in februari een adres-onderzoek na een publicatie van deze krant. Volgens verschillende open bronnen, verklaringen van buren en ingewijden woont Dille niet in Den Haag, maar in Rijswijk. Deze schijnconstructie zou ze al jaren hanteren.

Quote Mevrouw Dille verklaart bezig te zijn met een verbouwing in de woning in Den Haag Burgemeester Krikke ,,Het onderzoek neemt de gerezen twijfels niet weg'', schrijft Krikke vanmiddag aan de Haagse gemeenteraad. ,,Maar er is ook onvoldoende grond om klip en klaar vast te stellen dat mevrouw Dille langere tijd géén ingezetene is geweest van Den Haag.'' Raadsleden moeten volgens de wet binnen gemeentegrenzen wonen.



Verbouwing

Voor het onderzoek brachten ambtenaren van Den Haag en Rijswijk huisbezoeken bij beide woningen van Dille. ,,Mevrouw Dille verklaart bezig te zijn met een verbouwing in de woning in Den Haag'', aldus Krikke. Als die verbouwing klaar is, volgen er nieuwe controles, meldt de burgemeester.

Omdat onduidelijk is waar Dille woont, moet Krikke ervan uitgaan dat Dille verblijft waar ze geregistreerd staat, en dus kan de PVV-politica vanavond gewoon geïnstalleerd worden als raadslid. Pas als woonplaatsfraude onomstotelijk vaststaat volgt ontslag.

'Ze zit telkens in Rijswijk'

Tegenover deze krant verklaarden buren en ingewijden dat Dille al langer in Rijswijk woont, en niet in Den Haag. Het huis oogde vorige maand onbewoond.

En in een artikel op de website van een lokale krant wordt Dille – herkenbaar op de foto - zelf geciteerd: ,,Zo zijn we hier in Rijswijk neergestreken (...) We leven samen met onze gasten.’’

In een reactie ontkende Dille dat ze sjoemelt. ,,Als er logés zijn, woon ik in Rijswijk. Maar mijn feitelijke woonhuis is in Den Haag.’’ Toen een ander gezin nog in haar huis in Ypenburg verbleef, sliep Dille daar naar eigen zeggen ‘op de bank’: ,,Zij woonden een poos bij me in, soms sliep ik op de bank. Maar ze zijn nu weg’’, verklaarde de voormalig verpleegkundige.

Bres geeft zetel aan Dille

Dille zit sinds 2010 in de gemeenteraad en stond op plek twee van de PVV-lijst. Ze werd bij de verkiezingen vorige week gepasseerd door lijstduwer Henk Bres, die ruim 1800 voorkeursstemmen haalde. Maar na overleg besloot Bres om zijn raadszetel aan Dille af te staan. Hij wordt fractievertegenwoordiger, een soort reserveraadslid.