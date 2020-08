Waar zand is, is een tas van riet

Mijn allessie Na de eerste kus is Anno nooit meer weggegaan

23 augustus Anno van Wanrooy, die als zanger El Gitano net een album af heeft met de naam Zigeunersaus, realiseerde zich tijdens een potje Party en Co dat Maria Dekkers een bijzondere vrouw is. Pas na een paar jaar volgde hun eerste kus. Toen beseften ze eindelijk dat hun klik meer was dan vriendschap. Deze week gingen wij bij hen langs voor de rubriek Mijn Allessie.