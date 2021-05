‘Waar zwerven onze jongens toch?’ Rutger Stuffken en Ary Ligtermoet kwamen nooit meer thuis

Het bijzondere amateur­voet­bal­sei­zoen: het waren een paar mooie dagen!

15 mei Normaal gesproken was dit weekend voor de meeste amateurklassen de slotronde van de competitie. Omdat uiteindelijk ook de meest korte flitsjaargang de boeken in moet, is het hoog tijd voor de vraag: Wat is er van 2020/2021 blijven hangen?