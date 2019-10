Waarnemer Remkes ontmoet Haagse gemeenteraad

Oud-vicepremier Remkes is de tijdelijke opvolger van Pauline Krikke, die zondag haar vertrek aankondigde. Krikke trok haar conclusies na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de afgelopen nieuwjaarsnacht. Een regen van vonken trok toen over Scheveningen. Dit werd veroorzaakt door een traditioneel vreugdevuur op het strand. De stapel was veel hoger geworden dan afgesproken, maar de gemeente greep niet in.