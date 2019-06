Waarom betalen we hondenbelasting?

Het gemeentebestuur wil de hondenbaasjes vanaf volgend jaar jaarlijks 40 euro meer laten betalen, bovenop de huidige heffing van 66,60 euro. Frank Rozenberg van Gemeentebelangen is de initiatiefnemer van een protestactie tegen het voorstel.

Wat Rozenberg het meest stoort, is dat het extra geld wordt gebruikt om het tekort op de jeugdzorg te verminderen. ,,Dat is een algemeen tekort dat je nu gaat afwentelen over de ruggen van een specifieke groep inwoners, de hondenbezitters. Dat is niet eerlijk.''

Vissen

Belasting betalen voor hun viervoeter is sowieso een grote ergernis onder vele hondenbezitters. Een vaak terugkerende vraag is waarom er voor honden in de buidel getast moet worden en voor katten, vissen of andere huisdieren niet.

Wie er het wetboek op naslaat, ziet dat in artikel 226 van de Gemeentewet is vastgelegd dat gemeenten hondenbelasting mogen heffen. Omdat in die wet nergens wordt gerept over kattenbelasting - een woord dat bij de automatische spellingcorrectie niet eens bekend is - of andere belastingen voor dieren, mag die ook niet opgelegd worden.

Maar hoe is de wet van de hondenbelasting dan ooit in het wetboek terechtgekomen? Daarvoor moet er in de geschiedenis gedoken worden. De 'blaftaks' is namelijk de oudste belasting van Nederland en werd in de 15de eeuw ingevoerd. Dit werd gedaan om hondsdolheid te bestrijden en het aantal zwerfhonden te beperken. Zo werden de zogenoemde hondenmeppers ervan betaald. Tegenwoordig kan het geld besteed worden aan het aanleggen van uitlaatplaatsen en dispensers voor hondenpoepzakjes.

Tegenprestatie

Maar de gemeente is het niet verplicht, weet Gerard Staats, universitair docent Belastingrecht. ,,Als hondenbezitter kun je niet verwachten dat als je hondenbelasting betaalt, je ook een tegenprestatie ontvangt. Dat is ook niet zo als je inkomstenbelasting betaalt.''

Staats weet dat de kwestie in 2013 voor de Hoge Raad is geweest. Een hondenbezitter vond dat er sprake was van discriminatie. De zaak werd afgewezen. ,,Volgens de Hoge Raad bevuilen honden de openbare weg. Andere dieren zouden dat over het algemeen minder doen. Om die reden vond ze het onderscheid redelijk.''

Het resulteert erin dat in nog ruim 200 van de in totaal bijna 400 gemeenten hondenbelasting betaald moet worden. Haagse honden zijn de op één na duurste. Alleen voor Groningse honden moet meer betaald worden.