Waarom de ene sportschool wel de crisis overleeft en de ander niet: ‘We snoeien nu’

Een sportschool met lekker veel luxe, dat was wat de Haagse Madeleine de Jong naar HealthCity aan de Grote Marktstraat trok. ,,Je sportronde kunnen afsluiten in de sauna, of met een rondje in het zwembad, daar viel ik voor. Ik woon en werk nabij de Haagse binnenstad, het past op mijn route naar huis. Dat ik daar dan met ruim 80 euro per maand het dubbele voor betaal dan ik deed in mijn oude woonplaats, vond ik nooit een punt.”