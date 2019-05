Waarom de werkzaamheden aan de Koningstunnel zo lang duren

Tijdens een rondleiding door de tunnel, dik twee maanden nadat de renovatie begon, probeert projectmanager Paul van Laviere daar een antwoord op te geven. ,,De hinder voor het verkeer vinden wij natuurlijk ook niet leuk”, zegt hij, terwijl hij bijna overstemd wordt door een tram die over de lege tunnel rijdt. ,,Maar besef dat deze tunnel bijna 19 jaar oud is. Er moet veel gebeuren.”



Ook de Koningstunnel moet namelijk voldoen aan nieuwe Europese veiligheidsrichtlijnen, die werden ingevoerd na onder meer de brand in de Zwitserse Gotthardtunnel in 2001. Van Laviere: ,,Het waren dus onvermijdelijke werkzaamheden. Maar de tijd in aanloop daarnaar hebben we ingezet om het best mogelijke plan te maken.”



Lees verder onder de foto.