Waarom gaf Remkes alsnog nachtvergunningen aan partycentrum Opera? Buren willen dat hij dat komt uitleggen

Voetbal Totaal Scheids­rech­ter trekt rode kaart in en nieuwkomer stoomt door: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Het nieuwe, maar ambitieuze FC Skillz heeft als nieuwkomer in de derde klasse direct de eerste periodetitel gepakt. Hoofdklassers HBS en RKAVV verdeelden in de avonduren de punten en in Rijswijk trok scheidsrechter Julia van Es een rode kaart om die kort daarna terug te trekken. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvoetbalvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

21 november