Waarom ging het dreigingsniveau hier niet omhoog?

Bij een schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland kwamen maandag om 10.45 uur drie mensen om en raakten vijf personen gewond. Al snel sprak minister-president Mark Rutte van een aanslag. Een terroristisch motief sloot Rutte niet uit.



De verdachte bleek nog onvindbaar. Al snel werd een foto van verdachte Gökmen Tanis verspreid en het dreigingsniveau opgeschaald van niveau vier naar vijf.



De straten in Utrecht bleven leeg, maar in de rest van het land ging alles door zoals vóór de aanslag. Was het niet reëel dat de verdachte ook in een andere stad zoals Den Haag een aanslag zou plegen?



Volgens Erik Bakker, hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme, is op in ieder geval twee punten besloten om het dreigingsniveau niet in het hele land aan te passen.



,,Op basis van de informatie wisten ze waarschijnlijk waar de verdachte zich bevond en achtte ze hem niet in staat om met de auto buiten Utrecht te gaan. Daarbij hebben ze dreigingsniveau vijf waarschijnlijk ook lokaal gehouden om de onrust niet groter te maken dan dat het al was.”



Dat op diezelfde dag het Plein in Den Haag tijdelijk werd ontruimd wegens een onbeheerde koffer, was niet een direct gevolg van het drama in Utrecht, volgens Bakker. ,,In Den Haag zijn ze altijd extra alert. Onlangs nog werd de beveiliging opgeschaald omdat er een verwarde man was." Het Stadhuis, het Binnenhof en het Centraal Station werden daarbij extra beveiligd. Reden: symbolische en politieke plekken zijn locaties waar de dreiging groter is dan op andere plekken.