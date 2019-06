Waarom hier geen eikenprocessierups?

,,De eikenprocessierups is nauwelijks een probleem in Den Haag", laat de gemeente desgevraagd weten. ,,Alle bekende gevallen van de aflopen jaren zijn op een hand te tellen. Dit jaar hebben we nog geen meldingen gehad." Hoe het kan dat Den Haag geen last heeft van de eikenprocessierups en de rest van Nederland wel, weet de gemeente niet. ,,Behalve misschien dat we snel in actie komen bij meldingen over deze rups."

De Haagse boswachter Jenny van Leeuwen ziet ook geen overlast van de eikenprocessierups. ,,Vorig jaar hadden we twee of drie nesten, dit jaar zijn ze nog niet gezien. Het speelt hier wel maar het is zeker geen groot probleem."

Waarom Den Haag gevrijwaard blijft van het probleem is voor Van Leeuwen ook enigszins gissen. ,,Blijkbaar doen we aan goed bosbeheer. Je ziet wel dat wij een grote diversiteit hebben. De eikenprocessierups zie je toch vaak bij plekken waar veel dezelfde bomen staan, die ook nog eens ongeveer even oud zijn. Dan is de boel een stuk minder weerbaar. En als op een plek veel eikenprocessierupsen zijn, wordt het met de tijd alleen maar erger."

Populairder

Henry Kuppen van onderzoeks- en adviesbureau Terra Nostra, tevens verbonden aan het Kenniscentrum Eikenprocessierups van de Wageningen University, weet het antwoord wel. ,,Het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Het heeft echt simpelweg te maken met de opbouw van het bomenbestand. In sommige gemeenten, vooral in het oosten van het land, bestaat het bomenbestand uit 80 procent eik. Dan heb je een probleem met de processierups. In Den Haag is het bestand veel diverser, en is bijvoorbeeld de paardenkastanje populairder.”

Het probleem met de eikenprocessierups is niet zo snel uit te roeien, weet Kuppen. ,,Die beestjes blijven in principe altijd bestaan. En als er genoeg voedsel is, wordt het probleem alleen maar groter. Ons advies aan gemeenten is dan ook: verminder het aantal eiken op de lange termijn. Dan wordt het probleem ook kleiner." De eikenprocessierups heeft ongeveer 700.000 brandhaartjes. Die haartjes hebben een weerhaakje aan het uiteinde. Bij aanraking volgt meestal binnen 8 uur een rode pijnlijke uitslag en jeuk. Dat kan tot 2 weken duren. Krabben of wrijven vergroot de ellende.