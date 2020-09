Waarom hoop van levensbelang is voor mensen met kanker

Corine Nierop werkt al meer dan 25 jaar met mensen met kanker. Ze begeleidde hen in onder meer de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam en nu alweer drie jaar in het Haaglanden Medisch Centrum, in het oncologiecentrum locatie Antoniushove in Leidschendam.

Oncologie was na haar studie verpleegkunde direct haar keus. ,,Het boeit me hoe mensen omgaan met de ziekte waarvan de dreiging zo enorm is. Je hebt vaak heel intensieve gesprekken. Kanker is een ziekte die heel veel voorkomt en nog steeds in aantallen groeit. Dat komt ook doordat mensen langer leven met kanker en langer kunnen worden behandeld dan vroeger. Toch is het elke keer weer heel ingrijpend als iemand de diagnose kanker krijgt.”