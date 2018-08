'Waarom in file naar Vuurwerkfestival als je de boot kan nemen?'

Met de boot naar Scheveningen, is dat de oplossing voor verkeersopstoppingen op drukke dagen?

,,Nou, dé oplossing wil ik niet zeggen, maar het scheelt wel. Ik bied het momenteel nog kleinschalig aan, ruim twintig mensen vaar ik van het Malieveld naar zwembad de Blinkerd, waar ze nog zo'n 500 meter moeten lopen. Maar als we nou als rederijen de handen ineen slaan, dan kunnen we wel 500 man in een shift vervoeren.''



Nog steeds geen groot aantal, als je nagaat dat het Vuurwerkfestival bezocht wordt door 100.000 man, toch?

,,Alle beetjes helpen. Bovendien kun je dit ook voor andere evenementen in Scheveningen inzetten.''



Waarom varen er momenteel zo weinig boten naar Scheveningen?

,,Tja... We roepen dit nu al jaren, maar op een of andere manier is het niet gelukt afspraken te maken met de organisatie van het Vuurwerkfestival. Hopelijk dat dat de komende tijd wel gaat lukken, zodat we dit als leuke optie kunnen bieden aan bezoekers volgend jaar.''



Daar zit zeker wel een aardig prijskaartje aan?

,,Ik vraag nu 17,50 voor een retourtje, dat is met drankjes en hapjes. Hoe groter we gaan inzetten, hoe goedkoper het wordt, natuurlijk. Ik denk dat we dan best kunnen concurreren met de tramprijzen.''



Dan wordt de boot een reëel alternatief voor de auto?

,,Tuurlijk! In Amsterdam gebeurt dat ook volop, in Den Haag lopen we wat dat betreft achter. Terwijl de stad beschikt over prima grachten.''



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!