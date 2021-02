Waarom is crowdfunding zo populair en succesvol?

Column Wij hebben, klop jezelf even op de schouders, de meest duurzame tunnel van Europa

5 februari Goed nieuws voor alle werkeloze Rotterdammers: ze hebben nu toch een baan. Vandaag wordt ‘ie geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen. Dat zij de slagboom mag doorzagen is geen toeval: onze minister van Verkeerd en Wat er staat is groot fan van Feyenoord. Zij zal verguld zijn met de Rotterdamsebaan – nóg sneller de stad uit, richting die aftandse Kuip, om te zien hoe haar club verder afglijdt in de middenmoot.