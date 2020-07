‘Waarom is Den Haag nog steeds nog niet aangesloten bij BeterBuiten app?’

De BuitenBeter app, waar burgers terecht kunnen met klachten over troep op straat, vandalisme of losliggende stoeptegels, blijkt in Den Haag niet te zijn gelinkt aan de gemeentelijke diensten. Meldingen komen hierdoor minder snel binnen en het is onduidelijk wat er met de klachten gebeurt. De VVD eist dat het snel geregeld wordt.

In andere steden wordt dit programma, dat op smartphones werkt, veel gebruikt om melding te doen van vuil op straat, vandalisme en beschadigde wegen. In Rotterdam is het een groot succes. Daar komen jaarlijks tienduizenden meldingen binnen via de app. De melder kan ter plekke het probleem, de locatie en een foto doorsturen. De gemeente kan daar vervolgens snel op reageren. Burgers blijken vooral meldingen te doen over grof- en zwerfvuil, maar ook defecte straatverlichting en gaten in de weg worden vaak doorgegeven.

Aangesloten

In Den Haag is de app al jaren in gebruik, maar is die volgens VVD-raadslid Ayse Yilmaz maar bij weinig mensen bekend. En bewoners die er wel gebruik van maken, krijgen geen terugkoppeling over hun klacht omdat het programma niet is aangesloten bij de gemeente. Onbegrijpelijk, vindt ze.

Het is volgens Yilmaz namelijk een ideale manier voor burgers om de gemeente te helpen de stad mooi te houden. ,,Wij hebben niet genoeg handhavers om overal in de stad te zijn. Dit is ook slim werken, want iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Het is een prima middel voor Hagenaars en Hagenezen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Vooral nu veel mensen thuis werken en vaker buiten wandelen.’’

Groep de Mos vroeg een jaar geleden ook al aandacht voor de app. Maar daar lijkt dus weinig mee te zijn gedaan. Den Haag biedt nu alleen de mogelijkheid om melding te doen via de gemeentelijke website, telefonisch of via Twitter.