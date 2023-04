Waarom is er altijd verzet tegen komst asielzoekers? ‘Ze krijgen alles op een presenteerblaadje’

Wonen met zorg op steenworp afstand: bouw gestart van 144 duurzame appartemen­ten in Rijswijk­Bui­ten

Even je bloeddruk laten opmeten terwijl je gewoon thuis bent. In RijswijkBuiten is het binnenkort mogelijk. In Buitenpoort Parkrijk worden 144 duurzame appartementen gebouwd in drie verschillende gebouwen: appartementen met middenhuur, een woonzorglocatie én een seniorencomplex waarin bewoners, mocht het nodig zijn, van de zorgvoorzieningen gebruik mogen maken.