Waarom je beter geen wensballonnen kunt geven tijdens de jaarwisseling: ‘Een ramp voor dieren’

Column Valt jullie niks op aan die boom? Hij heeft geen ballen. Dat zegt alles, over de koning.

‘Levensgevaarlijk, echte kaarsjes. Zeker in een paleis dat net van onze belastingcenten voor miljoenen is gerestaureerd.’ De stamgasten turen op het terras van koffiehuis de Koning naar de Ipad van Samantha. Daarop is een foto te zien die het koninklijk huis heeft geplaatst, met de tekst: ‘De koning steekt een kaarsje aan in de boom van het gezin op paleis Huis ten Bosch.’

