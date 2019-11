Waarom Kramer en niet Necid op dit moment ADO's spits is

Dit is hoe agenten in Den Haag een zwaan helpen met oversteken

14:24 Het Buitenom in Den Haag was vanochtend vroeg even afgezet door de politie. Niet door een ongeluk of een ernstige situatie, maar voor een zwaan. Het wellicht verdwaalde dier werd gesignaleerd en later door een agent geholpen om veilig over de drukke weg te komen. Dat lukte al snel, waarna de weg weer werd vrijgegeven.