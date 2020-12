Waarom mag je niet bedelen en wat doet de gemeente er tegen?

Bedelen bestaat in verschillende soorten en maten. Je hebt bedelaars die hun volgende halve liter bier bij elkaar proberen te sprokkelen, of hun slaapplek in de nachtopvang. Er zijn bedelaars die afwachten of iemand iets in hun bekertje of pet doneert, maar er zijn of proactieve of zelfs agressieve bedelaars. Vooral die laatste categorie is de winkeliers, het winkelend publiek en daarmee ook de gemeente een doorn in het oog. De gemeente is met de politie en het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart of het daarbij gaat om georganiseerde bendes.