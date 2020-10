Waarom mensen met een niet-Westerse achtergrond vaker ziek zijn door corona

Armand Girbes, chef van de ic in het VU-ziekenhuis in Amsterdam, sneed afgelopen weekend een gevoelig onderwerp aan in zijn podcast op Radio 1, waarin hij wekelijks verslag doet van zijn werk: het aantal patiënten met een niet-Westerse achtergrond op zijn ic is onevenredig hoog. Hij had overlegd met collega’s in andere ziekenhuizen of hij dit zo naar buiten zou brengen, want zulke informatie kan snel een politieke lading krijgen en die kreeg het middels een Tweet van Geert Wilders ook.