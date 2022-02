Waarom schelden ze in Den Haag zo goffedomme veel? ‘Vooral terminale ziektes zijn hier favoriet’

‘Kommie doen?’ Het klinkt misschien als een botte begroeting, maar zo bedoelen we het niet. Of misschien toch wel: we zijn nou eenmaal een mondig volk. Dit beaamt ook Ingrid Tieken-Boon van Ostade, taalkundige - en fan van het ‘platte Haags’. ,,Hagenezen staan vooral bekend om hun directheid", stelt Tieken-Boon van Ostade. De Haagse cabaretier en columnist Sjaak Bral (58) beaamt: ,, Hagenezen hebben het hart op de tong. We schelden niet meer dan in andere steden of streken, maar we zijn wél heer en meester in ‘kruidig taalgebruik’.”