Waarom staat Den Haag HS vol hekken?’ ‘Ik heb mijn voet gebroken’

Het leek een tijdje beter te gaan, maar de afvalproblematiek in de Haagse volkswijken Transvaal en Laak is weer helemaal terug. De afvalbergen op straat zijn hoger dan ooit en de viezigheid ligt werkelijk overal. Bewoners klagen steen en been, maar een oplossing lijkt verder weg dan ooit. ,,Dit is te verschrikkelijk voor woorden.’’