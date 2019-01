Waarom verkopen als ze zwemmen in het geld?

Of het zo gegaan is, weet ik niet. Feit is dat de houtskoolschets van Peter Paul Rubens uit 1608 wordt verpatst door de clan van Beatrix. Veilinghuis Sotheby's likt de lippen al af - liefhebbers zijn er zat. Natuurlijk mag de koninklijke familie verkopen wat ze wil, zolang het haar eigendom is. Dat valt te betwijfelen nu een vooraanstaand kunsthistoricus heeft onthuld dat de tekening is aangekocht door Willem de Tweede met geld uit de staatskas.



Wat is eigenlijk wél echt van de royale familie? En waarom moet het verkocht worden als ze zwemmen in het geld? We noemen ze niet voor niets royalty's. Waarschijnlijk zit er iemand op zwart zaad.



Verkeerde belegging, het zal een familiekwestie zijn, daar wil ik niet in treden. Ik heb er zelf mee te maken gehad. Mijn moeder was er levenslang van overtuigd dat zij een houtskooltekening bezat van Vincent van Gogh ('Man met de zeis'). Of ik via de computer kon informeren bij het Kröller Müller museum wat deze wel niet waard was. Wat doe je als zoon? Je stuurt tegen beter weten in een e-mail, met foto's van de tekening (die echt bleek) en zelfs van de achterkant van het papier. De tekening zat tegen kranten uit 1921 aangeplakt. Het verlossende woord kwam al snel: het bleek inderdaad om een authentieke houtskooltekening te gaan. Alleen was de maker niet Van Gogh maar iemand die er honderden heeft nagemaakt omdat de tekening blijkbaar populair was aan het begin van de vorige eeuw. Zoiets als het huilende zigeunermeisje, en net zo waardeloos.



De koninklijke familie slaat met de verkoop van hún houtskooltekening net zo'n modderfiguur, nee, een Rúbensfiguur. Het zou sjiek zijn de tekening te schenken aan het Haagse Kunstmuseum, dat met zo'n nieuwe kutnaam wel wat extra publiciteit kan gebruiken? Da's pas een royaal gebaar. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele geveild.



