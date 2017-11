Waarom vluchten jonge gezinnen de stad uit?

De huizenprijzen, de kwaliteit van het onderwijs, het verkeer, speelvoorzieningen, openbaar vervoer. CDA-fractieleider Daniëlle Koster kan wel raden waarom jonge gezinnen met geld kiezen voor een leven buiten de stad: ,,Het is echt een probleem. Deze middenklassers vormen de sterke schouders van een stad, het cement van de wijken. Die moeten we juist behouden.’’

Om een goed beeld te krijgen van de klachten en wensen van jonge gezinnen start het CDA een peiling.

Deze week publiceerde het CBS de nieuwste cijfers over de woontransfers van jonge gezinnen. Bijna een op de drie jonge stellen (27 procent) die in 2012 in Den Haag hun eerste kind kregen, is alweer vertrokken. Den Haag doet het iets beter dan de andere grote steden. Het aantal vertrekkers in Amsterdam (40 procent), Utrecht (34) en Rotterdam (28) ligt hoger. Volgens het CBS kiezen stellen met jonge kinderen ervoor om buiten de stad een ruim huis met tuin te kopen – iets dat binnen de stadsgrenzen praktisch onbetaalbaar is geworden.

Verkiezingsprogramma’s

Daarom trekken veel partijen, zoals onder meer CU/SGP, de VVD en het CDA aan de bel: het stadsbestuur moet van Den Haag een gezinsmagneet maken. De oplossing is gerichte woningbouw, volgens veel fracties: er moeten meer gezinswoningen komen in het middensegment. In de verkiezingsprogramma’s is daarom veel aandacht voor de exodus van de jonge stellen.

Quote Met de groei van de stad is het belangrijk dat we met zijn allen samen het geld opbrengen voor alle voorzieningen Daniëlle Koster

CDA’er Koster: ,,Als we dit laten doorgaan hebben straks alle hoogopgeleide stellen met kinderen de vlucht uit de stad gemaakt, dan houden we een grote onderlaag én een elite over. Die leven langs elkaar heen. En met de groei van de stad is het belangrijk dat we met zijn allen samen het geld opbrengen voor alle voorzieningen. Zonder deze ‘sterke schouders’ red je dat niet.’’