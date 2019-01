Waarom we kozen voor Krikke op voorpagina

Als lezer van de Haagse editie van AD Haagsche Courant kreeg u afgelopen donderdag een voorpagina met een opening (het belangrijkste nieuwsverhaal) over burgemeester Pauline Krikke. De kop boven het artikel luidde: 'Kritiek te over op Krikke'.



Wat u op zo'n moment in Den Haag niet weet, is dat lezers van onze andere edities als Delft, Westland en Zoetermeer (maar ook van andere AD-titels als bijvoorbeeld AD Utrechts Nieuwsblad of AD Rotterdams Dagblad) die dag op diezelfde plek een ander verhaal lazen: 'May mag toch aanblijven', stond daar, met daarnaast een kort bericht over Krikke. Precies andersom dus.



Dat noemen wij regionaal wisselen. Elke dag maken we de afweging welke voorpagina het best is voor welke titel, in de wetenschap dat regionaal nieuws voor het merendeel van de lezers de belangrijkste of één van de belangrijkste redenen is voor hun abonnement. Die keuze is altijd arbitrair, is een logistieke puzzel, maar moet altijd journalistiek uit te leggen zijn. Voor veel abonnees buiten de stad Den Haag is de politieke situatie rond Krikke, gemeenteraad en vreugdevuren verder weg, fysiek en ook in hun belevingswereld.



In de redactievergadering van donderdagochtend heerste het gevoel dat de raadsvergadering van de vorige avond een cruciaal keerpunt markeerde in de positie van de burgemeester. Vandaar ook opening krant. Onze verslaggevers hadden in de weken ervoor al ervaren dat haar positie aanzienlijk verzwakt is. Dat Krikke zich in de woorden van CDA'er Daniëlle Koster 'geen fout meer kan permitteren'. Er leven al een tijdje grote zorgen over haar bestuurlijke capaciteiten, daadkracht, zelfkritiek en communicatieve vaardigheden. Dat mocht best in de krant en op onze site en app, vond een aantal raadsleden. Maar wel vanuit anonieme bronnen.



Dat hebben wij niet gedaan. Niet omdat AD Haagsche Courant geen gebruik wil maken van anonieme bronnen. Dat is soms noodzakelijk, maar wel in de juiste balans. Een frontale aanval op de positie en het functioneren van de burgemeester kan gebeuren, part of the job van beide kanten, maar wel met open vizier.



In dat opzicht was het debat van woensdagavond een keerpunt. De handschoenen waren uit, alles werd op naam genotuleerd en zelfs een coalitiepartij als D66 sprak de twijfel uit wie er nu eigenlijk de baas was in de stad. Het helpt Krikke niet dat juist in deze eindejaarsperiode, ook bij het AD, veel positieve aandacht was voor Ahmed Aboutaleb. Dit naar aanleiding van zijn 10-jarig jubileum als burgemeester van Rotterdam. De PvdA'er wordt beschouwd als een powerhouse en langs die lat kunnen burgemeesters van andere grote gemeenten worden gelegd.