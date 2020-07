Waarom wekken verkeersregelaars zoveel agressie op?

Viruswaan­zin demon­streert met pannen, snoepjes en stoepkrijt op Binnenhof

16:29 Actievoerders van Viruswaanzin hebben de Dam in Amsterdam vanmiddag verruild voor het luchtruim boven Den Haag en het Binnenhof. De anti-lockdownorganisatie zou aanvankelijk vanmiddag protesteren in de hoofdstad, maar kondigde via sociale media al aan naar de hofstad te trekken.