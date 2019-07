Waarom zijn de zomervakanties verspreid?

Vraag bij het nieuwsTerwijl kinderen in het zuiden en het noorden van het land al vakantie vierden, hebben kinderen in onze regio pas vanaf vandaag de eerste vrije dag van de vakantie. Waarom is dat?

Tussen de vorige vakantie en de zomervakantie zat elf weken voor de kinderen in de regio midden. Een behoorlijke tijd voor de meesten. Volgens leerkracht Kelly Looyé van basisschool de Oostwijzer in Zoetermeer eiste die periode z'n tol. ,,Ik merk het aan de leerlingen en ik merk het aan mijn eigen kinderen. Ze kunnen zich moeilijk concentreren en zijn niet vooruit te branden.''

Ondanks dat gegeven, hebben scholen nauwelijks iets te zeggen over de datum waarop de zomervakantie begint. Alleen als ze een ijzersterke reden hebben. Het is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat elk jaar bepaalt wanneer iedere regio vakantie mag gaan vieren. Niet alleen voor de zomervakantie, maar ook voor de meivakantie en de kerstvakantie.

Eindeloos

Die bepaling gaat niet over één nacht ijs. De toeristische sector komt aan tafel bij het ministerie, net als ouderorganisaties en de sectorraden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Alle hebben wat te zeggen over de vakanties. Maar de overheid blijft eindbeslisser. Uitgangspunt is dat de kinderen altijd na zeven of acht weken in de schoolbanken te hebben gezeten, kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

De kinderen uit deze regio moesten dit jaar dus elf weken wachten tot ze naar de camping in Frankrijk konden afreizen, eindeloos mochten spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes en dag in dag uit naar het zwembad in de buurt konden gaan. Dit komt door de jaarlijkse wisseling van de datum waarop de zomervakantie in de verschillende regio's start. Zo kan het zijn dat de koters van de regio midden vorig jaar nog als eersten richting de camping vertrokken. Omdat ze deze zomer als laatste vakantie hebben, ontstaat er een langere schoolperiode.

Chaos

Maar waarom kan al het kroost niet tegelijk vakantie houden? Een heel simpel antwoord: door de chaos die zo kan ontstaan. Overvolle wegen - ofwel zwarte zaterdag in drievoud -, bomvolle campings en topdrukte in recreatieparken. Om te zorgen dat mensen uit verschillende regio's toch nog met elkaar de hort op kunnen, overlappen de vakanties elkaar met vier weken. Niet voor niets zijn de laatste weken van juli en de eerste week van augustus bij uitstek dé favoriet van vele Nederlandse vakantievierders.