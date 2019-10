Waarom zou je in Drenthe wachten op het einde der tijden? Drenthe ís het einde der tijden

Geen designated survivor, maar een hele designated city: dat is wat de ChristenUnie wil. Prinsjesdag komt naar je tóe in 2021! Een toer langs de provinciehoofdsteden, vier jaar lang, wat vinden wij daarvan?



Wel, van mij mag het. Effe geen gezeik aan je hoofd, geen paardenstront, geen touwen in de tramrails, geen oranje gekleurde koekwausen die kwijlend over een dranghek hangen. ‘Om de democratie dichter bij de mensen te brengen’, is het argument van Gert-Jan Segers. Dan stel ik voor dat we beginnen in Drenthe. Om precies te zijn: Ruinerwold.



Daar zijn ze compleet losgezongen van de realiteit. Een man met zes kinderen zat jarenlang onder de grond, te wachten op het einde der tijden. Waarom zou je in Drenthe wachten op het einde der tijden? Drenthe is het einde der tijden.



De zaak kwam aan het rollen toen een verwarde, verwaarloosde man een kroeg binnenliep. Normaal valt zo’n tiep daar helemaal niet op natuurlijk. Het zijn daar allemáál Neanderthalers. Daarom heet die band ook Normaal. Allemaal lang haar en slapen in een hunebed. De man staat inmiddels bekend als ‘de KelderDrent’.



‘Iedere dag boven de grond is een goede dag’, zei mijn opa zaliger; maar stiekem ben ik jaloers op die Jort Kelder en zijn zes kinderen. Lijkt mij heerlijk. Niet weten wat stikstof is, of Martien Meiland.



Eerlijk gezegd verschillen die mensen niet zoveel van ons. Ze zijn ook lekker met zichzelf bezig en hebben ook geen idee wie hun buren zijn.



Laten we het positief bekijken: hier zit een film in. Een man die zes kinderen verborgen houdt voor de overheid, daar hebben ze in Oostenrijk in de jaren zestig toch nog een hele leuke musical van gemaakt. ‘The Sound of Drenthe’, waarom niet? Maar eerst gunnen we ze Prinsjesdag 2021. Een béétje vlooiencircus reist rond, waarom dit dan niet? En wij kunnen wel wat rust gebruiken. Ik verlang naar een beetje Drent, in deze tent.