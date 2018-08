Waarschuwing voor zware regenval, onweer en windstoten

Zware regenval, onweer en windstoten. Daarmee moeten we vanavond in het westen rekening houden, waarschuwt Weerplaza. Voor het hele land geldt code geel.

Als eerste is aan het eind van de ochtend het zuidoosten aan de beurt. Met name in het zuidoosten en oosten houdt Weerplaza rekening met lokaal zware regenval, onweer, zware windstoten en hagel. In de rest van het land is tot ver in de middag waarschijnlijk niets aan de hand.

Regen en onweer

Aan het begin van de avond trekt een lagedrukgebied echter van zuid naar noord over het land. Het gaat dan vrijwel overal regenen, soms hard. Ook kan het een enkele keer onweren.

Vanavond en vannacht wordt in het westen veel regen voorspeld: zo’n 30 à 50 mm. 'Nu de grond zo droog is, kan deze onvoldoende water opnemen en krijgen sloten en grachten in korte tijd veel water te verwerken', meldt het Hoogheemraadschap Delfland. 'Omdat de regenverwachting voor heel Delfland geldt, is het - ondanks de droogte – toch nodig om het waterpeil vandaag al te laten dalen, zodat al het regenwater straks goed weg kan.'

Dat doet het waterschap op basis van het normale neerslagprotocol. 'Het speciale neerslagprotocol voor droogte geldt alleen als er naar verwachting heel plaatselijk piekbuien gaan vallen; dat is nu dus niet aan de orde.'

Zware windstoten

De grootste zorg is dan echter de wind, met name in het westen en later ook in het noorden. Mogelijk neemt de wind vanavond in de westelijke kustregio toe tot windkracht 7 met kans op zware windstoten. Takken van bomen kunnen dan afbreken, mede omdat sommige boomsoorten behoorlijk zijn uitgedroogd en vol in het blad staan.

Waarschuwing

Bijzonder aan de weersituatie is dat nu nog niet zeker is waar het meest extreme weer gaat optreden. De weerdienst adviseert iedereen die veel buiten wil of moet zijn om de weerberichten goed in de gaten te houden. De combinatie van warme zomerlucht, zeer vochtige lucht en een passerend lagedrukgebied zorgt ervoor dat het op een enkele plek zeer slecht weer kan worden.