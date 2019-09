Wachten op de KNVB: Jordy Brouwer heeft nog geen uitsluitsel over overschrijving

Vak apart Moeilijk kijken is voor apk-keurmees­ter Peter de belangrijk­ste eigenschap

20:01 Over mensen die met hun handen werken en daar meester in zijn. Vandaag in de rubriek Vak Apart: garagist en apk-keurmeester Peter van der Horst (58) uit Rijswijk. Hij hielp als kleine jongen zijn vader en opa in hun kolenhandel in het oude centrum van Rijswijk.