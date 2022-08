Wachten op Godot, kent u dat toneelstuk?

ColumnWachten op Godot, kent u dat toneelstuk? Het verhaal van twee zwervers die zitten te wachten op iemand die nooit zal komen. Het is een absurd toneelstuk – net als de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders voor Den Haag. We zijn naast godbetert Putten de enige gemeente in Nederland die nog geen college heeft.