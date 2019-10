Wachtlijst bij opvang voor Haagse daklozen loopt op: ‘Mensenrechten in gevaar’

Quote Hiermee staan ook de mensenrech­ten en kinderrech­ten onder druk Ombudsman De ombudsman meldt in een brief aan het Haagse college van burgemeesters en wethouders dat er zorgwekkende signalen binnenkomen over opvang. Zo is er inmiddels een wachtlijst ontstaan voor de crisisopvang voor vrouwen. Dat betekent dat vrouwen in een dreigende situatie noodgedwongen langer thuis moeten blijven wonen, met alle risico’s van dien, of in een hotel terechtkomen. Ook kan het voorkomen dat ouders en kinderen gescheiden opgevangen moeten worden.

Plekken

Daarnaast neemt het aantal daklozen in de stad toe. Hoewel een deel van hen wel een zogeheten zorgpas heeft, zijn er simpelweg te weinig plekken in de opvang. De wachtlijsten hiervoor lopen op en de gemeente gaat er volgens de ombudsman snel van uit dat mensen zich wel kunnen redden. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval.

Verder signaleert de ombudsman dat mensen te lang in de crisis- of noodopvang zitten. ,,Hiermee staan ook de mensenrechten en kinderrechten onder druk”, schrijft de ombudsman in de brief.

Hoewel de ombudsman zich ervan bewust is dat de gemeente van de problematiek op de hoogte is, wordt toch aangedrongen op actie. ‘Dit is positief, maar de resultaten van deze oplossingen laten naar verwachting nog enige tijd op zich wachten, terwijl nu direct al oplossingen nodig zijn voor de geschetste en in omvang toenemende problematiek.’

Zorgen

Wethouder Bert van Alphen zegt dat hij zich ook zorgen maakt over de stijging van het aantal daklozen. ,,Ik maak mij grote zorgen om het groeiend aantal mensen, onder wie jongeren en gezinnen, dat dakloos raakt. Dat is zorgelijk. Deze Hagenaars moeten wat mij betreft zo snel mogelijk onderdak krijgen, zodat zij hun leven weer kunnen opbouwen.”

Hij wil dan ook snel met de ombudsman in gesprek. Wel benadrukt Van Alphen dat er een landelijke aanpak moet komen. ,,De grens van wat we als gemeente kunnen oplossen is bereikt.”

Voor dakloze jongeren is zo’n aanpak er al. ,,Samen met de G4 en staatssecretaris Paul Blokhuis werken wij nu ook aan een plan van aanpak voor de andere daklozen. We maken grote stappen, maar we zijn er nog lang niet”, meent Van Alphen.