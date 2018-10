Wachtlijst voor Haagse jeugdhulp gehalveerd

Het is een doorbraak: de dramatisch lange wachtlijst voor jeugdhulp in Den Haag is in een maand tijd bijna gehalveerd. Dat blijkt uit de cijfers van oktober die net binnen zijn. Er werd al langer aan gewerkt. Eindelijk is het nu gelukt.



De ommezwaai is te danken aan de zogeheten ‘flexteams’ die de wethouder vanaf de zomer heeft ingezet om de ellende aan te pakken. De wachtlijst met gezinnen die langer dan tien weken op zorg wachten is fors teruggebracht, maar dat geldt ook voor de lijst met gezinnen die tussen de vier weken en tien weken wachten: dat aantal ging terug van 150 naar 104.



,,De jeugd moet kunnen rekenen op de zorg die zij nodig heeft’’, zegt wethouder Kavita Parbhudayal desgevraagd. ,,Ik vind het daarom onacceptabel dat de wachttijden zo lang zijn. Ik heb in juni direct flexteams ingezet en met resultaat.’’