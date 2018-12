Wake in Vredespaleis voor Jemen

De wake wordt gehouden wegens ,,de schrijnende situatie” in het land, schrijven de organisatoren. Eerder riepen de religieuze leiders het kabinet in een brief onder meer op tot een wapenembargo en tot het ,,tegengaan van het inzetten van honger als oorlogswapen”. Afgelopen dinsdag bood het Rode Kruis Kaag al een petitie aan waarin werd opgeroepen Jemen hulp te bieden. Deze was ondertekend door bijna 48.000 mensen.



Tijdens de bijeenkomst, die om 15.00 uur begint, spreken onder meer rabbijn Awraham Soetendorp en Radhya Almutawakel, voorzitter van de Jemenitische mensenrechtenorganisatie Mwatana Organization of Human Rights. Zij briefde eerder de VN-veiligheidsraad over de situatie in Jemen.



In Jemen voltrekt zich een humanitaire ramp als gevolg van een conflict waarbij Houthi-opstandelingen in het land worden bestreden door een internationale coalitie, onder leiding van Saudi-Arabië.