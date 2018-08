Wandel als een oermens om je oerkracht te ontketenen

Ze heeft zich de afgelopen jaren verdiept in ancestral movement, oftewel hoe bewogen onze voorouders? ,,Hun lichaam was precies gemaakt voor de bewegingen die ze moesten maken", legt Logtenberg uit. ,,De afgelopen duizend jaar is onze omgeving in sneltreinvaart veranderd. Maar ons lichaam heeft niet genoeg tijd gehad om helemaal mee te evolueren. We zitten ineens op stoelen, we dragen schoenen, we bewegen te weinig, we doen aan sporten in plaats van bewegen, we zitten eindeloos achter de computer of smartphone en we fietsen en rijden in de auto. Allemaal activiteiten die normaal zijn in deze moderne tijd, maar niet normaal zijn voor je lichaam."



Om weer wat dichter bij onze oerkracht te komen, bedacht Logtenberg de oerwandeling die het lichaam ,,dichterbij brengt naar hoe het hoort te zijn en hoort te bewegen". De oerwandeling is een workshop die is voortgevloeid uit de oersessie, die Logtenberg geeft in haar praktijk. ,,Tijdens de oerwandeling behandel ik bepaalde elementen uit die oersessie."



Tijdens de drie uur durende oerwandeling, afgelopen zaterdag was de primeur, vertelt Logtenberg over het belang van wandelen. En hoe het beter kan. Hoe je je voet neerzet en wat je ideale houding is. ,,Je moet wandelen alsof je op een bal loopt. Alsof je moet afzetten om de bal in beweging te krijgen."