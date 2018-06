Wandelaars komen Grote Markt op na nachtelijke tocht van veertig kilometer

De Nacht van de Vluchteling heeft dit jaar ruim 1,6 miljoen euro opgebracht. Eén van de vier routes ging van de Maassilo in Rotterdam naar de Grote Markt in Den Haag, waar de wandelaars vanochtend de finish behaalden. Veertig kilometer legden de lopers af in de nachtelijke tocht voor het goede doel.