Wandelcoaches zijn populair: ‘Knuffelen met bomen? Nee, daar blijf ik van weg’

Het is vandaag ‘Wandel tijdens je Werk’-dag. Wat houdt dat in?

,,Met meerdere wandelcoaches in het land willen we wandelen binnen het bedrijfsleven stimuleren. Een sollicitatiegesprek of een evaluatiegesprek buiten doen, bijvoorbeeld. Dat is minder bedreigend. En als je elkaar niet steeds in de ogen kijkt, wordt het laagdrempeliger om te zeggen wat je bedoelt. Het geeft vrijheid.”