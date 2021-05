Wandelen door een levend prentenboek: eindelijk weer een bijzonder familie-uitje in coronatijd

Oud-spe­ler van ADO komt helemaal tot rust in Finland: ‘Of hier wat te doen is? Nee, helemaal niets!’

2 mei Hij nam de gok en die pakte goed uit. Robin Buwalda is bij IFK Mariehamn basisspeler en aanvoerder in zijn derde seizoen in de Finse competitie. Over bizarre bootreizen en de bijzondere plek waar de Leidschendammer verkeert. ,,Je staat niet altijd fit aan de aftrap.”