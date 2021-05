Wandelen langs historische plekken in Den Haag aan de hand van oude Polygoonjournaals

Den Haag geeft nu ook onderne­mers die naar de overkant willen een zetje: ‘Brexit biedt ook kansen’

27 mei Den Haag gaat ondernemers die hun activiteiten willen uitbreiden naar Groot-Brittanië de komende maanden actief ondersteunen. De brexit biedt namelijk ook kansen voor Nederlandse bedrijven, is het idee. Eerder hielp de gemeente zo al met succes ondernemers die in Duitsland actief wilden worden. ,,Het Verenigd Koninkrijk is een grote markt met ruim 65 miljoen inwoners.’’